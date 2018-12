Das Musik talent aus Hochburg-Ach

Gruber wurde am 25. November 1787 in Hochburg-Ach (Bez. Braunau am Inn) nahe der Grenze zu Deutschland als fünftes von sechs Kindern in eine Leinenweber-Familie hineingeboren. Er verbrachte zirka 20 Jahre seines Lebens in diesem Ort. Bereits sein Großvater und sein Vater waren Weber. Auch er erlernte diesen Beruf, obwohl sein Interesse der Musik galt und er Lehrer werden wollte. Sein Lehrer Andreas Peterlechner entdeckte sein Talent und förderte ihn. Auch Pfarrer Simon Dobler wusste um die Gabe des Buben und ließ ihn heimlich auf der Orgel spielen. Mit zwölf Jahren vertrat Gruber den erkrankten Organisten bei der Sonntagsmesse bravourös. Von nun an unterstützte ihn die Familie.

1805 nahm er ein Jahr in Burghausen Musikunterricht bei Stadtpfarrorganist Georg Hartdobler. Es folgte die Ausbildung zum Lehrer mit Prüfungen in Ried/Innkreis und Salzburg. Sein erstes Arbeitsjahr war Gruber Schulgehilfe bei Peterlechner in Hochburg. 1807 wurde er schließlich Lehrer in Arnsdorf, 1816 zusätzlich Organist im nahen Oberndorf. In diesem Jahr schrieb Mohr als junger Hilfspriester in Maria pfarr das Gedicht „Stille Nacht“ mit sechs Strophen. Zwei Jahre später lernten sich die beiden in Oberndorf kennen. „ Mohr händigte Gruber das Gedicht mit der Bitte aus, für die Christmette dazu eine Melodie zu komponieren“, erzählt Gerhard Haring, Obmann der Franz Xaver Gruber Gemeinschaft in Hochburg-Ach. Bis heute wurde das Lied in mehr als 300 Sprachen und Dialekte übersetzt. Mit Mohr entstanden später weitere Lieder.

Gruber heiratete die zweifache Mutter und Witwe Maria Elisabeth Engelsberger. Mit ihr hatte er zwei Kinder. Nach ihrem Tod folgte 1826 die Hochzeit mit Maria Breitfuß. Mit ihr hatte er zehn Kinder. Von Grubers zwölf Kindern erreichten nur vier das Erwachsenenalter. Die Söhne Franz Xaver und Felix teilten die Liebe zur Musik.

1829 wurde Gruber Lehrer in Berndorf, wenige Jahre später Stadtpfarrchorregent in Hallein. Nach dem Tod seiner zweiten Frau heiratete er 1842 ein drittes Mal. Angesehen und relativ wohlhabend starb er 1863 mit knapp 76 Jahren.