Das Mühlviertel lockt mit 3.000 Euro

Arbeitslosenraten sind selten ein Grund zum Jubeln. Außer sie sind so niedrig wie in Rohrbach, dann schon. Mit 1,7 Prozent herrscht praktisch Vollbeschäftigung in der Region. Doch die erfreuliche Statistik bringt auch neue Herausforderungen für die Betriebe.

Das Arbeitskräftepotenzial im Bezirk reiche nicht mehr aus, erklärt ÖVP-Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. Es müssten Fachkräfte aus anderen Regionen gewonnen werden.

