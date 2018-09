„Das Leben ist eine Reise. Das hat mich zu diesem Buch motiviert.“ Hans-Joachim Frey, von 2013 bis 2017 künstlerisches Leiter der Linzer LIVA, präsentierte Mittwochabend in der VKB-Bank sein Werk „ Russland lieben lernen – Einblicke in eine Welt-Kulturnation“. Der deutsche Kulturmanager ist seit Jahresbeginn Künstlerischer Direktor der Stiftung „Siriaus – Talent und Erfolg“ und des „Sirius Kulturzentrums“ in Sotschi. „Ich bin schon mehr als 500 mal in die russische Föderation gereist“, erzählte er, „es geht mir darum, Vorurteile abzubauen und ideelle Brücken zu bauen“.

Die Beziehung Freys zu Russland hat familiäre Wurzeln. Sein Urgroßvater war Pfarrer der St. Anna-Kirche in St. Petersburg und betreute dort die deutschen Protestanten. Als Erfinder und Leiter des Opernballs in der Semper Oper brachte er 2009 den damaligen Ministerpräsidenten Wladimir Putin als Ehrengast nach Dresden. Frey sieht seine Vision in der Realisierung eines „ Salzburg“ am Schwarzen Meer. Er kündigte an, für interessierte Linzer eine Sotschi-Reise organisieren zu wollen, die Anfang Mai stattfinden soll.

Ein Kunstgenuss höchsten Grades waren an diesem Abend die Auftritte der jungen Pianistin Elizaveta Ivanova und des Geigers Leonid Zhelnezy vom Haus der Musik in St. Petersburg.

VKB-Generaldirektor Christoph Wurm begrüßte zahlreiche Ehrengäste: die Linzer Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer, den russischen Generalkonsul Sergej Maguta, den Vizerektor der Bruckner Universität Thomas Kerbl, Manfred Grubauer ( Linz Tourismus), Elke Riemenschneider (Feinkost), Gernot Kremser (Posthof), Komponist und Musiker Peter Androsch, Maler Rudolf Leitner-Gründberg, Sängerin Jessi Ann de Angelo, Hannes Leopoldseder, der ehemalige Wirtschaftskammerpräsident Kurt Kaun, Kurt Pieslinger (ehemals Industrie), Wolfgang Lehner (ehemals LIVA), Wolfgang Winkler (ehemals Brucknerhaus).