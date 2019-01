Das Land will den Lichtsmog dimmen

Wenn am 31. Dezember 2028 die nächste totale Mondfinsternis über Österreich zu beobachten sein wird, könnten das viele in einem „Dark-Sky-Park“ (Gegend mit unbeleuchtetem Nachthimmel) in Oberösterreich tun. Hier beschloss die Landesregierung gestern, Montag, nach dem „Blutmond“-Spektakel einen umfassenden Maßnahmenkatalog gegen Lichtverschmutzung und die Schaffung von Österreichs ersten Nachtschutzgebieten.

23 der 26 in Österreich installierten öffentlichen Nachtlichtmessanlagen sind in Oberösterreich. Sie liefern seit Jahren täglich Daten über die zunehmende Himmelsaufhellung.

Die Belastungen in den Städten und großen Orten werden mit dem Institut für Astrophysik an der Uni Wien ausgewertet. Wissenschafter wettern seit Jahren über die massive Energieverschwendung, die gesundheitlichen Schäden für Menschen und Vernichtung von Milliarden Insekten und Vögel durch nächtliche Lichtbelastung. „Vor allem Zugvögel, die nachts unterwegs sind, kommen massenhaft um, weil sie bei Nebel in beleuchtete Hochhäuser krachen“, erklärt etwa Ornithologin Eva Karner-Ranner von „Birdlife“.

Für Betriebe und Gemeinden wurde unter oö. Federführung bereits ein Bundesleitfaden für schonendere Außenbeleuchtungen aufgelegt. Nun beschloss die Landesregierung auf Antrag des Umweltlandesrats Rudi Anschober, Grüne, bei landeseigenen Neubauten und Gebäudesanierungen vorbildhaft streulichtarme Beleuchtungen vorzuschreiben.

Gemeinden, die ihre Ortsbeleuchtungen auf nachhaltige Lichtquellen umstellen, werden betreut und gefördert.