Das kommt vom Tratschen

Habt Ihr auch gute Vorsätze für das neue Jahr? Also, ich hab’ mir wirklich etwas Wichtiges vorgenommen. Ich werde ab jetzt nicht mehr tratschen. Ich werde keine Geheimnisse mehr ausplaudern, die mir jemand anvertraut hat. Da ist nämlich kürzlich wirklich etwas ziemlich Arges passiert, und das ist mir jetzt noch sehr peinlich. Ich bin neben Omama gestanden, als sie gerade mit ihrer Schwester Agathe telefoniert hat. Agathe ist unsere Großtante, aber Großtante Agathe klingt altmodisch, also sagen wir Tante Gatschi zu ihr. Omama war so erfreut über den Anruf von Tante Gatschi, dass sie danach gleich zu mir gesagt hat, „stell dir vor, Seppy, Agathe kommt uns besuchen und was glaubst du, wer noch kommt? Der alte Sepp von der Alm kommt auch. Aber bitte sag’ es niemandem, es soll eine Überraschung sein.“

Ich hab's weitererzählt

Ich hab’ es natürlich ...... weiter erzählt. Ich hab’s dem Drachen Basti erzählt, Basti hat es dem Teddy Wulliwu erzählt, Wulliwu dem Clown Tutzibum und dieser schließlich dem Kasperl. Das wäre weiters nicht so schlimm gewesen, denn alle haben sich auf den Besuch sehr gefreut. Aber anscheinend hat jeder etwas dazu erfunden. Als Tante Gatschi und der alte Sepp eingetroffen sind, ist es losgegangen: Tutzibum hat auf der Trompete gespielt, Wulliwu hat ein Gedicht aufgesagt, Kasperl hat eine Rede geredet und Basti hat Blumen gestreut. Und dann haben alle gerufen „Ein Hoch dem Brautpaar!“ Tante Gatschi wäre beinahe in Ohnmacht gefallen, der alte Sepp wollte gleich wieder gehen und Omama hat kein Wort gesagt. Sie redet bis heute nichts mit mir. Gatschi und Sepp haben natürlich nicht geheiratet.

Plaudere ab sofort nicht mehr aus

Und ich nehme mir ganz fest vor, in Zukunft nicht gleich alles auszuplaudern, was mir anvertraut wird, auch wenn ich mich damit noch so wichtig machen könnte.

Alle Spieltermine des Linzer Puppentheaters findet ihr unter www.puppentheater.at

Autorin Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters.