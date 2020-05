„Das ist wie eine Naturkatastrophe“

Für das Stift ist das nicht nur ein großer ökologischer, sondern auch ein großer wirtschaftlicher Schaden. „Wir erfahren eine Einkommensminderung in den nächsten Jahrzehnten“, sagt Abt Reinhold. „Wir hoffen, ihn positiv zu halten, damit wir die Forstarbeiter und die Aufforstung zahlen können.“

Balance zwischen Wirtschafts- und Erholungswald

Der Wald ist nicht nur für das Zisterzienserkloster wichtig, sondern auch für viele Linzer bzw. für Menschen aus dem Linzer Umland, die hier spazieren gehen oder wandern. Abt Reinhold: „Wir müssen die Balance finden. Einerseits ist der Wald ein Wirtschaftsbetrieb, andererseits ein Naherholungsgebiet. Es sind immer wieder Maschinen unterwegs, was sich in der Beschaffenheit der Wege auswirkt. Wir können keine asphaltierten Wanderwege anbieten. Es ist ein völliges Missverständnis, wenn man uns vorwirft, wir beuten den Wald aus. Wir investieren sehr viel in die Aufforstung und die Pflege.“

Erlöse für das Stiftsgymnasium

Die Erlöse aus dem Wald werden für Investitionen im Stiftsgymnasium verwendet, das von 530 Schülerinnen und Schülern besucht wird. Der Normalbetrieb wird durch die Elternbeiträge von 93 Euro pro Monat, zehnmal jährlich, gedeckt. Die Professoren werden vom Staat bezahlt. Doch Umbauarbeiten und bauliche Investitionen wie etwa ein Turnsaal werden vom Stift bezahlt. „Es sind hunderttausende Euro, die wir in den vergangenen Jahren in die Schule investiert haben“, sagt der Abt.