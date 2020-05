Das Imageproblem des Regenschirms

1,1 Millionen Schirme aus China lagern in einer riesigen Halle. Nebenan werden pro Jahr rund 25.000 Regenschirme von flinken Arbeiterhänden gefertigt. Angefangen beim Zusammenbauen des Gestänges bis zu den finalen Nadelstichen sind es viele Handgriffe, die in jedem doppler-Schirm stecken. Mehr als 1000-mal muss sich ein solcher auf- und zumachen lassen können, so der Qualitätsanspruch. Zum doppler-Konzern gehören die Marken „Knirps“ und „Derby“ sowie die Produktion für einige Luxuslabels.