Das grüne Herz schlägt für Linz

Das grüne Herz der Steiermark pochte in dieser Woche in der Linzer Brust – und das lautstark mit Blasmusik und Volkstanz. Mit dem 40-Jahre-Jubiläum des Grünen Herzens als Anlass brachten rund 700 Steirer ihren Lieblingsnachbarn in Linz von Donnerstag bis Samstag das „Steirische Anbandeln" nahe.