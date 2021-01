„Das Auge soll zur Ruhe kommen“

Im Kleiderschrank türmen sich die Shirts und Hosen zu einem spektakulären Gebilde. Vom Wohnzimmer ist vor lauter Deko und Staubfängern nicht mehr viel übrig. Sobald der Zustand des eigenen Zuhauses zur Belastung wird, wird es ungemütlich und ungesund. Wer zu lange wartet, traut sich irgendwann nicht mehr drüber über das Chaos.

Dann, oder noch besser: schon viel früher, kommt Anita Födinger-Meindl zum Einsatz. Im August 2020 hat sie ihr Unternehmen „Befreit. Raum für Veränderung“ (www.befreit.at) ins Leben gerufen, und bringt seitdem als Beraterin Ordnung in die vier Wände von Herr und Frau Österreicher. „Das ist oft sehr emotional und erfordert Fingerspitzengefühl. Prinzipiell muss man ein strukturierter Mensch sein und wissen, was jeder Kunde, jede Kundin individuell braucht“, sagt die 38-Jährige, die mit ihrer Familie in Schörfling am Attersee lebt.