„Das Alte hat wieder mehr Wert“

Die Tropfen, auf die der Schnapsbrenner Emmerich Hobl am meisten stolz ist, waren jahrelang ein Geheimnis, eingemauert im Anwesen der Familie Christon in Munderfing. „1948“ steht auf der abgenutzten Glasflasche, die mit goldbraunem Whiskey gefüllt ist. In der Nachkriegszeit wurde Andre Christon gezwungen, Whiskey für die Alliierten zu brennen. Blutzerweise hat er das Hochprozentige abgezweigt, weshalb die Rarität bis heute genossen werden kann. „Die Amis hatten keinen Sinn für unsere feinen Schnäpse. Für die musste der Whiskey nur ordentlich runterbrennen“, erzählt Hobl.