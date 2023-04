Dankbarkeit macht glücklich

So wie jedes Jahr habe ich mich heute gleich in der Früh auf die Suche nach meinem Osternest gemacht. Unter einem weiß blühenden Strauch habe ich die bunten Ostereier gefunden. Obwohl sie ja angeblich der Osterhase versteckt, schauen sie genau so aus wie diejenigen, die ich gefärbt habe.

Meine Finger sind noch ganz bunt, die Farbe geht beim Waschen gar nicht so leicht ab. Auch nicht aus dem weißen Geschirrtuch, auf das ich die Eier nach dem Färben zum Trocknen gelegt hatte. Ich weiß noch gar nicht, welche Geschichte ich unserer Omama dazu auftischen soll, ich kann nur hoffen, dass mir etwas G’scheites einfällt.