Dampfen ist gefährlicher als bis dato angenommen

Wie funktionieren E-Zigaretten?

Es gibt eine Stromquelle, einen elektrischen Vernebler und eine auswechselbare Kartusche. Wird an der E-Zigarette gezogen, entsteht Aerosol, das als Nebel eingeatmet wird. Es gibt keinen Verbrennungsprozess wie bei einer normalen Zigarette. Ein Leuchtdiode simuliert das Glimmen der Zigarette. Die Kartuschen, auch Liquids genannt, beinhalten zu 90 Prozent Propylenglykol, das als Zusatzstoff für Kosmetika und Nahrungsmittel zugelassen ist. Die Liquids sind mit Aromastoffen versehen, von Wassermelone bis hin zu Frozen Blueberry.

Wer darf E-Zigaretten konsumieren?

In Österreich fällt der Jugendschutz in die Zuständigkeit der Bundesländer, daher gibt es keine einheitliche Regelung. Für Oberösterreich gilt, dass die E-Zigarette für Jugendliche unter 16 Jahren verboten ist. Verkauft werden darf sie überhaupt erst an mindestens 18-Jährige.

Wo ist das Dampfen erlaubt?

Ab 1. November 2019 tritt das totale Rauchverbot in Österreichs Gastronomie in Kraft, das gilt auch für Shishas und E-Zigaretten. Damit ist das Rauchen künftig an allen öffentlichen Orten verboten, wo Speisen und Getränke hergestellt, verarbeitet, verabreicht oder konsumiert werden.

Wie hoch sind die Kosten?

Ein Starterset beginnt bei knapp über 20 Euro, benutzt man die E-Zigaretten so regelmäßig wie normale Zigaretten halten sich die Kosten die Waage.

Welche gesundheitlichen Bedenken gibt es?

„Der Dampf kann zu Reizungen der Atemwege und zu einer Schädigung des Lungengewebes führen“, erklärt Verena Jakob, angehende Lungenfachärztin vom Kepler Uniklinikum in Linz. Das Problem sei, dass es noch keine Langzeitstudien zu gesundheitlichen Folgen gäbe, weil das Phänomen E-Zigarette ja relativ jung sei. „Bei uns auf der Lungenheilkunde waren wir bis dato mit keinen konkreten Fällen konfrontiert, wir werden aber als Medizinerinnen und Mediziner in Fortbildungen auf dieses Thema sensibilisiert“, sagt die Ärztin. Und es gäbe sehr wohl neuere Untersuchungen, die andeuten, dass einige der Aromastoffe in E-Zigaretten, etwa Pulegon aus der Polei-Minze, krebserregend seien: „Wir Lungenspezialisten sind gespannt, was diesbezüglich auf uns zukommt.“