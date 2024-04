Crossing Europe: Als kreatives Duo auf „Europa-Reise“

144 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus 41 Ländern, darunter 87 Premieren und 14 Weltpremieren, vier Wettbewerbsschienen, ein üppiges Rundum–Programm mit Publikumsgesprächen mit lokalen und internationalen Gästen, einer Nightline mit DJs und vielem mehr: Das alles will geplant und umgesetzt werden (Ticket-Vorverkauf ab 22. 4.).

„Wir machen jedes Jahr ein neues Festival. Es kommen auch immer neue Herausforderungen auf uns zu“, sagt Katharina Riedler. „Es ist nicht immer einfach, das Team zu halten. Wien ist das Zentrum der Filmbranche in Österreich, da gehen viele hin. Und Festivalarbeit ist Saisonarbeit“, ergänzt Gebetsroither.

Relevante Themen

Wenn die beiden nicht gerade an der Filmauswahl und der Organisation tüfteln, sind sie gerne in der Natur, etwa beim Wandern, unterwegs. Dafür bleibt aktuell aber nur bedingt Zeit. Denn das Festival beginnt in zehn Tagen. Es herrscht Hochbetrieb. Inhaltlich sind vor allem Themen wie Aktivismus, Feminismus, Sport, Krieg, Migration, das Altern und die Suche nach Identität Inhalte der ausgewählten Filmbeiträge.