„Der Körper reagiert und bildet eine Immunantwort“

Es ist Gesprächsthema. Auf der Straße, im Wohnzimmer, im Netz. Was passiert mit mir nach einer Covid-19-Impfung? In den Weiten des Internets kursieren wildeste Geschichten über angebliche Impfschäden. Keine Impfung der Geschichte war je so gut überwacht wie diese, die Zahlen sprechen eine klare Sprache.

„Lassen Sie es mich auf den Punkt bringen. Derzeit sind auf eine Million Geimpfte fünf schwere Ereignisse wie etwa Hirnvenenthrombosen dokumentiert. Dieser Zahl stehen 39 genau dieser schwerwiegenden Ereignisse, ausgelöst durch eine echte Covid-Erkrankung, bei einer Million Erkrankten gegenüber“, erklärt Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepleruniklinikum in Linz.