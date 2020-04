Covid-19-Gesetz beschlossen: Mit "Hirnschmalz" gegen Corona

Mit 580 Millionen Euro will die oberösterreichische Landesregierung die Wirtschaft und Gesellschaft im eigenen Land in Zeiten von Covid-19 stärken. Der nötige Beschluss dazu wurde in der 44. Landtagssitzung am Donnerstag im Ursulinenhof gefasst.

Konkret wurde das oberösterreichische Covid-19-Gesetz beschlossen – ein Sammelgesetz, durch das zahlreiche Landesgesetze angepasst werden. 19 an der Zahl sind es laut Gottfried Hirz, Klubobmann der Grünen OÖ.