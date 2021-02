In OÖ sind derzeit 80 Prozent der Infektionen rückverfolgbar

Impfungen in Heimen, Spitälern und Behörden

Bei seiner Impf-Anmeldeplattform lässt sich das Land etwa vom Linzer Software-Unternehmen Dynatrace unterstützen. Bis zu 5.000 Anmeldungen pro Minute sollen erfasst und bearbeitet werden können. Im Moment hapert es aber weniger an der Technik als am Impfstoff. Aktuell wird hauptsächlich in Heimen, Spitälern und Behörden geimpft. Wenn mehr Serum vorhanden ist, werde es auch dezentrale Angebote brauchen, so Breitwieser. Den Ärzten sei es zudem ein Anliegen, ihre Hochrisikopatienten selbst impfen zu können.

Hoffnungen, dass mit der Rückstufung auf Orange auf der Corona-Ampel Lockerungen verbunden sein könnten, brauchen sich die Oberösterreicher offenbar nicht machen: "Es wäre zwar gelogen zu sagen, dass es nicht gut täte, dass Oberösterreich Orange geworden ist", meint Breitwieser, aber das sei der Befolgung der Maßnahmen geschuldet, die "unabhängig von der Ampelfarbe unbedingt weiterhin akribisch einzuhalten" seien.