„Man kann auch den Verbrenner CO2-frei betreiben“

In einem Dieselantrieb sei die Wertschöpfung von zehn Bosch-Mitarbeitern enthalten, in einem Benziner von drei. Bei einem Elektroantrieb nur mehr einer. „Wir glauben aber nach wie vor sehr stark an die Elektromobilität und sind dort auch sehr erfolgreich. So haben wir im letzten Jahr 700 Millionen Euro in den Bereich investiert“, so Ganser.

Volkmar Denner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH – Bosch ist mit 395.000 Mitarbeitern der weltweit größte Automobilzulieferer – sieht das heurige Jahr als entscheidend für die europäische Autoindustrie. „Angesichts der zwei Gesetzgebungen, die verschärften CO2-Grenzwerte im Rahmen des Green Deal und die EU-7-Norm, wird 2021 zum Schicksalsjahr der europäischen Automobilindustrie.“ (Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 18. 5.).

Ganser sieht das ähnlich. „Die ersten Vorschläge der EU für neue Abgasnorm Euro 7 haben Grenzwerte aufgezeigt, die einem Verbot des Verbrenners gleichgekommen wären. Mittlerweile ist wieder etwas Bewegung in die Diskussion gekommen.“ Bis Jahresende will die EU eine Lösung für Euro 7 vorlegen.