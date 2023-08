Chlorgas-Unfall im Gartenpool: Mutter und Kinder im Spital

Der Besuch des überdachten Swimmingpools im Garten endete am Freitagabend in Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung) in Oberösterreich für eine Mutter mit ihren beiden Kindern im Spital. Die drei waren mit den Großeltern baden, als die gesamte Familie über akute gesundheitliche Probleme klagte. Die Rettungskräfte brachten die Mutter mit ihren Söhnen vorsorglich ins Spital, berichtete zuerst ORF OÖ.

➤Lesen Sie mehr: Zweijähriger im Pool untergegangen