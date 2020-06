Chlorgas-Austritt: 300 Personen in Sicherheit gebracht

Es war schon eine brenzlige Situation, die wir aber rasch in den Griff bekommen haben“, sagt Franz Hochdaninger, Einsatzleiter der Feuerwehr Bad Ischl, im KURIER-Gespräch. Rund 300 Menschen mussten am Montagvormittag nach einem Chlorgasaustritt im Parkbad Bad Ischl von Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden. Mehrere Wohnhäuser, Geschäfte und ein Jugendgästehaus in unmittelbarer Nähe der Anlage wurden evakuiert. Die Stadtbevölkerung wurde via Rundfunk alarmiert, die Fenster geschlossen zu halten und ihre Gebäude vorerst nicht zu verlassen.