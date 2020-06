Caritas sieht kein Bettlerproblem: "Armutszeugnis für Politik"

Für die Grünen ist die Debatte um ein verschärftes Bettelverbot "einfach nur bedrückend, ja erschütternd. Ein Medium (gemeint ist die Kronen Zeitung), das den Takt vorgibt, eine Politik, die mittanzt und das auf dem Rücken der Ärmsten, die weiter an den Rand gedrängt und diskriminiert werden." Landessprecherin Maria Buchmayr will "aufrütteln und bewegen. Wir wollen nichts unversucht lassen, diese Gesetzesänderung zu verhindern. Und wir bauen dabei auch auf kritische Haltungen in ÖVP- und SPÖ-Reihen und auf die Kraft der Zivilgesellschaft." Man habe bereits Unterstützungsbriefe versandt, zum Beispiel an die SPÖ-Abgeordnete Daniela Holzinger oder an den Präsidenten der Katholischen Aktion, Bert Brandstetter. Die Gesetzesänderung sei unsozial, überflüssig und wirkungslos. Hier würden Ressentiments geschürt.