Campingplatz am Mondsee gehört zu den gefragtesten Europas

Der Campingplatz "MondSeeLand" gilt laut dem Portal als besonders hundefreundlich und Berau am Wolfgangsee als sehr gepflegten. Auch der Camping Village Marina di Venezia (Platz 4) und Camping Union Lido (Platz 5) in Venetien gehören zu den Top-Plätzen des Sommers. Während italienische und österreichische Campingplätze obere Ranking dominieren, schaffen es auch zwei deutsche und ein slowenischer Platz unter die Top 10 Sommer-Plätze des Jahres:

1. Campeggio Europa Silvella in Italien, Lombardei

2. Camp MondSeeLand in Österreich, Oberösterreich

3. Berau am Wolfgangsee in Österreich, Oberösterreich

4. Camping Village Marina di Venezia in Italien, Venetien

5. Union Lido in Italien, Venetien

6. Ferienparadies Natterer See in Österreich, Tirol

7. Campingpark Kühlungsborn in Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern

8. Camping Bled in Slowenien, Carniola / Julische Alpen / Laibach / Zasavje

9. Centro Vacanze Pra’ delle Torri in Italien, Venetien

10. Rosenfelder Strand Ostsee Camping in Deutschland, Schleswig-Holstein