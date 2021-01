BWT ist aus dem Rennen

Was war das für ein Spektakel! Vor knapp einem Jahr machte die Formel 1 in Mondsee Station. Nicht komplett, aber doch prominent. Der Rennstall Racing Point präsentierte in der Firmenzentrale von BWT (Best Water Technology) seine neuen Boliden.

Pink fiel auf

Wenn die Autos für die nächste Saison enthüllt werden, wird das stets pompös zelebriert. Alle Jahre wieder wird so eine großartige nächste Saison angekündigt. Das auf Wasseraufbereitung spezialisierte Unternehmen aus dem Salzkammergut stieg 2017 in den illustren Zirkus ein. Zur Saison 2020 wurde die Partnerschaft mit Racing Point erweitert und vertieft, BWT war fortan Titelsponsor und bekam jede Menge Publicity retour. Ob weiter vorne im Feld oder eher hinten, die Boliden in den pinken Firmenfarben fielen jedenfalls auf.