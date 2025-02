Über 3.000 Menschen sind am Samstag gegen 20 Uhr am Martin-Luther-Platz gelandet, während ein paar Meter weiter die ersten Ballgäste - es sind weit weniger als 1.000 - zu eben diesem Ball ins Kaufmännische Palais strömen.

"Wir sind viele, aus den Parteien, aus allen Generationen", ruft der Redner in die Menge, "lasst uns geeint auseinander gehen. Bleibt widerständig."

Demonstranten und Ballgäste am Weg

Begonnen hat es schon früher. Ab 17 Uhr haben die Einsatzkräfte - wieder sind Hundertschaften mobilisiert - Aufstellung genommen. In der Landstraße, am Hauptplatz, am Ars Electronica Platz.