Burger, die schmecken

Nächsten Tag Mittags Besuch beim Burgerista in der Altenbergerstraße 6 in Linz-Auhof. Bestellung: ein "Meisterstück" mit Pommes, allen möglichen Saucen und ein Cola zero. Dieses Menü hat mit 15,90 Euro einen ähnlichen Preis wie das der bekannten Burger-Kette. Doch es schmeckt viel besser.

Alle Produkte bis auf die Erdäpfel kommen aus österreich, das Fleisch beziehen wir vom Innviertler Großfurtner, das Brot kommt von Guschlbauer aus Waizenkirchen." Das Fleisch wird täglcih frisch faschiert. "Unser Ziel war es von Anfang an zu zeigen, dass der Burger kein Fertigkonzept, sondern ein hochwertig produziertes Produkt ist, ähnlich wie in den USA." Steinberger weist auf die Variabilität bei Burgerista hin. "Der Gast kann zwischen sechs verschiedenen Saucen und den Getränken (Coca Cola, hausgemachte Limonaden) auswählen und jederzeit ohne Aufpreis nachholen."

Der Burgerista in der Altenbergerstraße 6 war einer der ersten der Kette und ist 2013 eröffnet worden. Steinberger ist damit sehr zufrieden. Das Lokal ist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, an den Wochenenden bis 22 Uhr. Der Eigentümer plant einen Neubau des bestehenden Gebäudes, in dem auch eine Bäckerei- und eine Sparkassen-Filiale untergebracht sind. Doch es gibt Widerstand von den Anrainern, das Verfahren zieht sich in die Länge.