Bunt und bio unterm Christbaum

Wer die Liebe sucht, findet sie nicht – diese Erfahrung vieler Singles muss in Christina Zwittags Kinderbuch auch eine knallgelbe Kreatur mit Irokesenfrisur und schiefem Schneidezahn machen. Als Limo seinem Bananenmilchteich den Rücken kehrt, um seine Herzensdame zu finden, bekommt er von den grünen, roten und blauen Bekanntschaften einen Korb nach dem anderen. „Kinder lernen etwas über Toleranz. Erwachsene, dass man die wahren Schätze erst findet, wenn man sie am wenigsten erwartet“, erklärt die Autorin.

Die 28-jährige Mühlviertlerin ist ebenfalls auf „Limo-Pfaden“, sagt sie, und fand ihr berufliches Glück in Linz. Nach dem Studium für Industriedesign eröffnete sie vor einem Jahr mit Daniela Köppl die „Daschkaria“ am Alten Markt. In der Werbefachfrau hat sie eine Gleichgesinnte gefunden und dem Atelier das Prädikat „biophil“ verliehen.

Biophiles Design



„Es bedeutet, so schonend wie möglich zu produzieren und dabei nicht mehr Müll zu machen als nötig“, erklärt Köppl. Hauptsächlich kommen die Materialien, mit denen sie detailverliebte Einzelstücke und Kleinserien fertigen, aus ihrer Heimat. So wie die „Mühlviertler Luft“, die in der Daschkaria in einem Marmeladenglas verkauft wird. Klingt wie ein Scherzartikel, doch mit dem Erwerb des Glases wird man zum Paten eines neu gepflanzten Baumes.

Wer für Weihnachten ein einzigartiges Geschenk sucht, wird bei den beiden Kreativ-Allrounderinnen fündig: Der Renner sind lustig illustrierte Engel-Postkarten, ein Glückskeks-Set zum Selberbacken oder ein Krippen-Amulett.

www.daschkaria.at