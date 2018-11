Bürgermeisterbilanz mit zwei Wermutstropfen

Rund um die aktuellen 80-jährigen Gedenkfeiern zur Reichskristallnacht wird in Linz über die richtige Erinnerung an die Opfer der NS-Diktatur diskutiert. Am mehrheitlich im Gemeinderat gefassten Beschluss nicht an der Aktion „ Stolpersteine“ mit in Messingplatten gravierten Namen von NS-Opfern teilzunehmen, werde in Linz nicht gerüttelt, erklärt Bürgermeister Klaus Luger.

Bis Mitte 2019 will die Stadt ein eigenes Gedenkprojekt präsentieren, kündigt Luger, der am heutigen 8. November sein fünfjähriges Bürgermeisterjubiläum begeht, an. Davon sei auch die Linzer Israelitische Kultusgemeinde informiert, deren Präsidentin Charlotte Herman das Verhalten der Landeshauptstadt zum Holocaust-Gedenken ebenso wie Israels Botschafterin Tayla Lador-Freshner, kritisiert hat.

Mit seinen ersten fünf Bürgermeisterjahren zeigt sich der Stadtchef grundsätzlich zufrieden, wenngleich „noch einiges zu tun bleibt“. Als Damoklesschwert über der Stadt bezeichnet Luger die Erbschaft des millionenschweren Rechtsstreits um den missglückten Swap-Deal mit der Bawag. Auf gerichtlichen Wunsch wird derzeit die Möglichkeit auf Vergleichsgespräche ausgelotet.