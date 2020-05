Bürgermeister zu Gemeindefusion: „Das juckt mich nicht einen Millimeter“

Maria Pachner

Josef Pühringer

Pöttinger

Grieskirchen

Bildung

Grieskirchens Stadtoberhauptreagiert ebenfalls zurückhaltend: „Da wird noch viel Wasser die Trattnach hinunterfließen.“ Landeshauptmannschlägtvor, er solle zuerst den Versuch unternehmen, die Nachbargemeindenund Schlüßlberg zusammenzulegen. „Dann soll er weitertun.“ Er setzt weiter auf dievon Verwaltungsgemeinschaften statt auf Zwangszusammenlegungen. „Das wird eine gewisse Zeit brauchen, es gibt in einer Reihe von Gemeinden Diskussionsprozesse.“

Die Industriellenvereinigung will auch jene vier Nebenbahnen einstellen, die die ÖBB an das Land abtreten wollen. Pöttinger: „Eine Mitgift, die Gift enthält und zu einem Fass ohne Boden wird.“ Bezirkshauptmannschaften sollten zu Regionalhauptmannschaften fusioniert werden. Weiters beklagt sie die zu niedrige Forschungsquote des Landes. Es würden bereits 1500 Forschungsmitarbeiter fehlen. Pühringer: „Diese Kritik wird sofort verschwinden, wenn die geforderte medizinische Fakultät in Betrieb geht.“