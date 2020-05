Bühne statt Diplomarbeit

Derzeit ist sie in der Komödie "Wie man leben soll" in den heimischen Kinos zu sehen. Mit Josef Hader spielt sie ein älteres Swinger-Ehepaar. Es war nicht das erste Mal, dass sie mit ihm vor der Kamera stand. Alle paar Jahre spielen die beiden ein Ehegespann. "Wenn man einen Kollegen lange kennt, ihn mag, fällt das Zusammenspiel eben leichter. Und Hader ist eben Hader", antwortet Hofstätter auf die Frage, was das Besondere an der Arbeit mit ihm ist.



Bis Juli hat die umtriebige Schauspielerin für die ORF-Serie "Braunschlag" gedreht, die im kommenden Jahr über die Bildschirme läuft. In der Satire über einen Bürgermeister, der seinen Ort in den Ruin getrieben hat, gibt sie an der Seite von Robert Palfrader die leicht depressive Frau des Ortschefs. Gerade weilt sie in Berlin, wo sie für das Theaterstück "Kirschgarten" von Anton Tschechow probt, das Anfang Dezember in den Sophiensälen Premiere feiert.