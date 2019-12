Bühne frei für noch mehr Literatur

Abgesehen von Arno Geiger ist kommende Woche auch sonst Einiges los in der Linzer Literaturlandschaft, zum Beispiel im Posthof.

Er hat längst bewiesen, dass er beides kann: Spannung und dazu hohes Niveau. Wenn Schriftsteller und Kinderpsychiater Paulus Hochgatterer sein Ermittler-Duo Horn und Kovacs in spektakuläre Fälle schickt, geht es nie nur um Mord und Totschlag. Es geht um Hintergründe, Motive und Zusammenhänge. Nach „Die Süße des Lebens“ und „Das Matratzenhaus“ kommt Hochgatterer am 14. 12. mit seinem neuesten Krimi „Fliege fort, fliege fort“ in den Posthof.