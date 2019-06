Brücken als einziger Trost für Pendler

Ein 1000 Tonnen schwerer Brückenteil wird am Freitag in Linz per Schiff in die offene Lücke des „ Bypasses“ der Voest-Brücke über die Donau eingepasst. Ein spektakuläres Ereignis, dem die maßgeblichen Verkehrspolitiker der Stadt und dem Land OÖ beiwohnen werden.

Drei Straßenbrücken-Baustellen über die Donau gibt es derzeit in Linz. Nach der Fertigstellung sollen die Pendler etwas entlastet werden, die derzeit regelmäßig im Stau stehen.

Um die großen notwendigen Entlastungsvorhaben im öffentlichen Verkehr, die Linz dringend braucht, herrscht allerdings Funkstille. Dazu später mehr.

Bei dem 180 Millionen Euro teuren Umbau der Voest-Brücke ist der kommende Freitag ein Schlüsseltag. Die sechsspurige Voest-Brücke wird links und rechts bis Sommer 2020 durch jeweils eine zweispurige Straßenbrücke ergänzt. Die 4500 Tonnen schwere Tragfläche des ersten „ Bypasses“ ist damit geschlossen und wird in den nächsten Wochen in die Brückenlager eingepasst, berichtet Asfinag-Projektleiter Martin Pöcheim. Nach der Verkehrsfreigabe der beiden Zusatzübergänge im Sommer 2020 werden sie provisorisch mit drei Spuren markiert und genutzt, weil dann die Voest-Hauptbrücke saniert werden muss.