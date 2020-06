Für jeden Freak die richtige Musik

Ist es schwierig, ein Konzerthaus ausgerechnet in einem Jahr zu übernehmen, in dem einen Kilometer weiter ein nagelneues Musiktheater eröffnet? „Es ist Chance und Herausforderung zugleich“, sagt Hans-Joachim Frey, der seit Anfang 2013 als künstlerischer Leiter der LIVA die Geschicke des Brucknerhauses zu lenken hat.

Große Namen im Programmheft, eine klare Struktur und ein eigenes Orchesterensemble sind die Weichen, die Frey in seinen ersten Monaten gestellt hat – mit einem Auge wachsam auf das neue Musiktheater schielend. „Das Brucknerhaus gibt es seit fast 40 Jahren, das Musiktheater ist neu. Jetzt haben die zwei Jahre lang eine Message: ‚Kommt in unser neues Gebäude. Egal was wir spielen.‘ Und die Leute werden kommen. Wir brauchen Highlights, damit wir überhaupt Aufmerksamkeit bekommen“, sagt er.

Sein erstes Programm für die Saison 2013/14 läuft unter dem Stichwort „Festivalisierung (siehe Substory unten). Die Konzerte sind in zehn zielgruppenorientierte Festivals gebündelt. Dadurch werden Synergien gebildet, Sponsoren aktiviert und – ganz wichtig – die „Freaks“ werden hellhörig, meint Frey: „Es muss für Freaks jeder Musikrichtung etwas dabei sein. Die Fan-Gemeinde des Brucknerhauses soll wachsen.“