Brucknerfest sucht die Nähe und Ferne

Mit zwei der besten Orchester des asiatischen Raums serviert das diesjährige Internationale Brucknerfest von 13. September bis 29. Oktober gleich in der Startphase künstlerische Highlights. Unter den Motto "nah und fern" wurde heuer Südkorea als Partnerland ausgewählt. An die 500 koreanische Künstler werden während des gesamten Festivals in Linz zu Gast sein.

Foto: /Privat Südkorea ist mittlerweile weltweit eines der Länder mit den meisten und bestausgebildeten Musikern. "Anton Bruckner ist in diesem Land ein hochverehrter Titan", berichtet Hans-Joachim Frey, der Künstlerische Leiter der Linzer VeranstaltungsGmbH (LIVA). Südkorea wird am Abend des 18. September mit dem Korean Broadcasting System (KBS) Symphony Orchestra das Eröffnungskonzert des Brucknerfestes gestalten. Bei der offiziellen Eröffnung am Vormittag werden Bundespräsident a. D. Heinz Fischer und die Schauspielerin Senta Berger als Eröffnungsrednerin die Ehrengäste sein. Ein weiteres hochwertiges Konzert wird vom Suwon Philharmonic Orchestra am nächsten Tag u. a. mit der "Symphonie fantastique" von Hector Berlioz gegeben. Die koreanische Starsolistin Fabiola Kim wird für Samuel Barbers Violinkonzert auf einer Stradivari aus 1730 spielen. Die Gastspiele sorgen in Südkorea für Aufsehen. Eine große TV-Doku über Linz und OÖ lässt sogar touristische Folgeeffekte erhoffen.

Zersägter Flügel

Foto: /J.W. Leeb Der Programmstart für das Brucknerfest steigt schon am 13. September mit experimenteller Klang- und Grafikkunst. Für "Piano Sublimation" wurde ein Konzertflügel zersägt und zu einer Kombination aus Objekt, Sound und Grafik verarbeitet. Der zerteilte Ehrbar-Konzertflügel aus 1860 ist seit drei Jahren Ausgangsobjekt für die Kooperation der Komponistin und Performancekünstlerin Judith Unterpertinger (JUUN) und des Grafikers Michael Wegerer. Die beiden haben im Dialog eine multidisziplinäre Installation aus Sound, Grafik und Skulptur erarbeitet. Nach dem Eröffnungskonzert wird im Brucknerhaus bis 21. September eine Installation zu hören und zu bestaunen sein.

Klangwolken

Eine Linzer Kulturinstitution, die mittlerweile drei Millionen Menschen begeistert hat, darf auch heuer nicht fehlen. Die "Sparkasse OÖ Klangwolke" wird bereits am 10. September im Donaupark Linz (20.30 Uhr) den Kulturherbst mit einem Klang- und Lichtspektakel starten. Am Samstag den 17. September spielt das Bruckner Orchester dann wieder bei der Klassischen Klangwolke bei freiem Eintritt (20 Uhr) im Brucknerhaus auf. Am Sonntag darauf ist die "Kinderklangwolke" mit dem Kuddelmuddel-Projekt im Donaupark angesagt.

Weitere Höhepunkte in der Auftaktwoche sind sicher der Auftritt des Pianisten Rudolf Buchbinder mit den Wiener Philharmonikern (bereits ausverkauft) oder die konzertante Aufführung von Mozarts "Così fan tutte" durch Studierende österreichischer Musikuniversitäten am 14. September. www.brucknerhaus.at