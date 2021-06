Brot, Käs’, Bier – rat’ ich dir

Ignaz Haider

ist Brotentwickler beiBackaldrin. Backmischungen und Würzungen von landestypischem Brot, etwa inoder, zu verfeinern und weiterzuentwickeln ist sein Job. Immerhin ist(850 Mitarbeiter) in 100 Ländern der Erde aktiv. In, wo die Brotkultur am Weg zum Weltkulturerbe ist, ließ sichzum Brotsommelier ausbilden. Beim Kulinarik-Trip holte er klassische Brote, aber ebenso neueste Trends mit knusprigen Namen, wie Aromakruste, Dinkelix, Mammut (Urgetreide mit Walnusssplittern) oder den Kornspitz aus dem Backofen.

Auch der Botschafter der Schlierbacher Bio-Klosterkäserei geizte nicht mit Reizen und servierte dazu die feinsten Kreationen aus Kuh-, Ziegen- und Schafmilch.

"Bier ist mehr als nur ein Durstlöscher", belegte der Freistädter Braumeister Leitner. Vom fein-hopfigen bis zum malzig-schokoladigen Gerstenbräu ("Black Bock") reichte die Referenzkarte.

Bier und Käse in stimmiger Partnerschaft wird es nun wohl öfter geben.