Braunauer Landjugend mit Sieg ausgezeichnet

Für den Erfolg ist die 23-jährige Anna Neuländner hauptverantwortlich, Wirtstochter, ehemalige Ortsgruppenleiterin und Studentin aus Burgkirchen. Höhepunkt des Projekts war das Streetfoodfestival am 24. August in Mattighofen gewesen, zu dem rund 1.000 Gäste gekommen waren. Jede/r Besucher/in erhielt einen Festivalpass, mit dem er/sie an jedem Ausstellungsstand eine Essensportion verkosten konnte. 15 Ortsgruppen hatten Fingerfood-Häppchen nach internationalen Rezepten mit regionalen Zutaten vorbereitet.

Das Festival war der vierte Schwerpunkt des Projekts. Der Erste war ein internationales Bildungsprogramm, das über das gesamte Jahr verteilt um Tanzkurse, Kochkurse, Sprach -und Sportkurse erweitert worden war. Zweiter Schwerpunkt war eine Genussreise nach Linz, eine kulinarische Häppchentour bei verschiedenen Gastrobetrieben und Händlern. Dritter Schwerpunkt war die Herstellung einer Holzbox mit Rezeptkarten, an der sich alle 29 Ortsgruppen des Bezirkes beteiligten. Vorne stand auf der Rezeptkarte das internationale Rezept, auf der Rückseite die regionalen Zutaten.

Neuländner ist seit ihrem 14. Lebensjahr bei der Landjugend, sie liebt die Vereine. In der Ortsmusikkapelle spielt sie das Flügelhorn. Sie absolviert derzeit die Pädagogische Hochschule, sie wird Lehrerin für berufsbildende Schulen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird sie der Region erhalten bleiben, da sie in der Bezirksstadt Braunau bereits unterrichtet.