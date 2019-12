„Brauchen wieder mehr Gestaltung“

Wenn Oberösterreichs Landeschef Thomas Stelzer ( ÖVP) zu Jahresbeginn für die erste Hälfte 2020 den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz übernimmt, wird er vermutlich auf ein völlig verändertes politisches Umfeld auf Bundesebene treffen. In vielen bundesweit wichtigen Bereichen ist nach dem Aus der türkis-blauen Regierung ein Vakuum entstanden, was auch die Bundesländer bremst. Bei der letzten LH-Konferenz fiel der sonst sehr diplomatisch agierende Stelzer im Bezug auf die offene Abgeltung des Pflegeregresses durch den Bund auf. Das Ganze sei „ein unwürdiges Schauspiel“, kritisierte er.

Mitte Februar wird Stelzer in einem Festakt in Wien den Vorsitz von Niederösterreichs Landeschefin Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) übernehmen; Mitte Mai werden die Landeshauptleute zwei Tage in Linz tagen.