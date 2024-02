Linzer Blunzn-Maki: Göttfried kocht für das SOS-Kinderdorf

Hinter der Aktion steckt die Köchin und SOS Kinderdorf-Unterstützerin Renate Zierler. Das fünfte Jahr in Folge bittet sie Köche in ganz Österreich, sich an der karitativen Sache zu beteiligen. 36 Restaurants waren bis jetzt dabei, immer hochrangige Namen. Wen sie in Oberösterreich noch im Visier hat? "Derzeit bin ich mit Lukas Nagl vom Bootshaus am Traunsee im Gespräch. Er wäre natürlich genial, wenn er auch mitmachen würde."

Spenden über die Speisekarte

Insgesamt 120.000 Euro haben Gastronomen landesweit schon für das SOS Kinderdorf erkocht. Und das geht so: Für ein Jahr lang kommt ein Gericht auf die Speisekarte, von dem mehrere Euro gespendet werden, darüber wird auch auf der Speisekarte informiert.