Blühstreifenaktion zur Unterstützung der Wildbienen

Den Insekten wird zunehmend ihre Lebensgrundlage entzogen, sei es durch

fortlaufende Versiegelung der Böden, durch intensiv betriebene Landwirtschaft oder durch

sterile Privatgärten und Rasenmähroboter. Blühflächen und Nistplätze für

Wildbienen und andere Insekten schwinden, der Artenrückgang und

Insektenschwund sind eine Tatsache.

Blühflächen werden angelegt

Das Bienenzentrum OÖ startet auch wieder gemeinsam mit dem Maschinenring

OÖ und weiteren Partnern die „ Blühstreifenaktion – mach mit“. Die

Maschinenringe oder Landwirte selbst legen einjährige und auch mehrjährige

Blühflächen an. Diese dienen als wichtige Nahrungsressource in der

blütenarmen Hochsommerzeit und schmücken die Landschaft.

660 km, 104 Hektar Blühfläche

Die Aktion war 2019 ein Erfolg, die Ergebnisse aus dem Jahr 2018 wurden bei weitem übertroffen. Das Ausmaß der Blühstreifen entlang von Straßen, Wegen und Feldern hat sich 2019 auf 660 km verdoppelt. Zusätzlich wurden noch 104 ha Blühflächen auf

landwirtschaftlichen, privaten und öffentlichen Flächen angelegt“, freuen sich

Agrarlandesrat Max Hiegelsberger, Landwirtschaftskammerpräsidentin Michaela Langer-

Weninger und der Obmann des Maschinenringes, Gerhard Rieß.

304 Landwirtinnen und Landwirte haben 661 Kilometer Blühstreifen entlang von

Mais und Soja und 104,37 Hektar mehrjährige Blühflächen angelegt. Zusätzlich

wurde von sechs Ortsbauernschaften und drei Verbänden eine Blühfläche von zwölf Hektar

geschaffen. 79 Privatpersonen haben eine Fläche von vier Hektar durch den Maschinenring

OÖ anlegen lassen. An der Aktion beteiligten sich auch 18 Firmen und wandelten

so 5,3 Hektar ihrer Firmenareale in eine Bienenweide um. Es haben zusätzlich

noch 31 Gemeinden an der Aktion teilgenommen.