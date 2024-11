Blauzungenkrankheit: Erster Fall in Oberösterreich aufgetaucht

Nachdem in Österreich seit September zwei verschiedene Typen der Blauzungenkrankheit in den westlichen und südlichen Bundesländern aufgetreten sind, ist nun auch Oberösterreich – im Bezirk Steyr-Land – erstmals betroffen. Das hat Thomas Hain, Landesveterinärdirektor von Oberösterreich, am Mittwoch in einer Aussendung bestätigt.