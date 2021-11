Bischof Scheuer: Gesellschaftliche Lage ist prekär und gefährlich

Zur gegenwärtigen Situation sagte er: „Ich möchte meine Verbundenheit mit allen Erkrankten zum Ausdruck bringen. Darüber hinaus sage ich allen, deren Engagement in diesen Tagen ganz besonders gefordert ist – das sind Menschen in Gesundheitsberufen, in der Pflege, WissenschafterInnen, politische VerantwortungsträgerInnen, die am Finden von konstruktiven Lösungen orientiert sind –, meinen großen Dank, meine Wertschätzung und meine Solidarität zu. Die gegenwärtige gesellschaftliche Lage in Österreich ist durchaus prekär und gefährlich, nicht nur in epidemischer Hinsicht. Die Gräben zwischen polarisierten Lagern vertiefen sich zusehends, und das auch in Familien oder in der Kirche. Gerade jetzt braucht es Zusammenhalt und Solidarität und die Bereitschaft, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen. In dieser Krisensituation steht die Nächstenliebe aller Menschen auf dem Prüfstand. Jetzt schließt das auch Verzicht ein um des Lebens und der Gesundheit willen. Ich möchte zum Gebet aufrufen, mit den Kranken und für die Erkrankten, für alle die in diesen Tagen an ihre Grenzen kommen, erschöpft und ausgelaugt sind. Das Gebet öffnet unseren Blick für die Leiden und Nöte anderer. Glaube und Gebet stehen nicht gegen Sachlichkeit und wissenschaftliche Rationalität, sondern öffnen unser Herz für ethisches Verantwortungsbewusstsein und auf Hoffnung mit anderen und für andere hin.“