Bezirk Vöcklabruck: Bub in Schlaf von Hund gebissen

Ein Hund hat ein siebeneinhalb Monate altes Kind in Regau im Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich in den Rücken gebissen. Der Bub wurde ins Spital gebracht. Das berichtete die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung.

