„Bewusst ein Schritt zurück“

Ziegen sind ein geselliges und neugieriges Volk. Eine schnappt nach meinem Sakko und zieht daran, eine andere knabbert am Tragegurt der Kamera unseres Fotografen Alfred Reiter. „Als der Kontrollor der AMA zu Besuch war, hat ihm eine Ziege das Bestandsverzeichnis aus der Hand entrissen und ist damit davongerannt“, erzählt Karl Roiter lachend, „als er es wieder erwischt hat, waren es lauter Fetzen.“

Karl und Anna Roiter haben ihren Hof in der Ortschaft Andling in Heiligenberg im Bezirk Grieskirchen 2007 auf Milchziegen umgestellt. „Wir hätten für den Freilaufstall der Rinder investieren müssen. Knapp vor der Pension mag man keine große Investition mehr machen“, sagt der 60-Jährige. Der Sohn solle selbst entscheiden, ob er weiter die Landwirtschaft betreiben oder ob er etwas anderes tun wolle. Der 15-jährige Tobias besucht die Landwirtschafts-HTL in St. Florian.

Das Milchkontingent wurde verkauft, der Erlös in den Ankauf einer Ziegenmelkanlage investiert. 96 Ziegen werden täglich zwei Mal gemolken, um sechs Uhr früh und um fünf Uhr abends. Die Prozedur dauert rund eine Stunde. Während des Melkens fressen die Tiere: Heu, Grassilage und Triticale, eine Mischung aus Weizen und Roggen.