Betten Reiter mit neuem Flagshipstore in der Linzer Innenstadt

„Warum sind wir in die Innenstadt gegangen? Weil wir an die Innenstadt glauben. Wir glauben an einen Mix von Standorten, sowohl am Stadtrand als auch in der Innenstadt.“ Mit diesen Worten präsentierte Geschäftsführer Peter Hildebrand Donnerstag den neuen Flagshipstore von Betten Reiter in der Linzer Innenstadt, am Graben 27. Er ersetzt den bisherigen Standort Landstraße 113. Umfangreiche Umbauten, die sich über Monate hinzogen, waren notwendig. Die Investition machte sich bezahlt, das Geschäft mit 1.130 Quadratmeter auf drei Ebenen ist freundlich und hell, der Kunde fühlt sich wohl.