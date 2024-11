Betrunkener Lenker ließ nach Unfall vier verletzte Beifahrer zurück

Nach einem Unfall mit zum Teil schwer verletzten Beifahrern in Kematen am Innbach (Bezirk Grieskirchen) ist der 19-jährige betrunkene Lenker in der Nacht auf Samstag davongelaufen. Erst später wurde er nach einer Suchaktion von Beamten in einem Waldstück gefunden, er musste ebenfalls ins Krankenhaus. Ein Alkotest ergab 0,72 Promille, wie die Polizei mitteilte.