Betrügereien mit gepanschtem Diesel

Die illegalen Aktivitäten der achtköpfigen Gruppe starteten im Jänner 2010. Über ein Geflecht aus vier miteinander verbundenen Firmen in OÖ und Salzburg wurden die Ein- und Verkäufe abgewickelt. Die Unternehmen verfügten alle über gültige Gewerbeberechtigungen als Mineralölhändler.



Sie erwarben in der Slowakei steuerbefreites Basisöl - eine Mischung aus Diesel- und Schmierstoffen - und ließen es nach Österreich bringen. Hier wurde es entweder in ein angemietetes Tanklager gebracht und später weiterverkauft, oder direkt von den ausländischen in heimische Lkw umgepumpt und als "reiner Dieselkraftstoff" an Endkunden weiterveräußert. Ihre Abnehmer waren Tankstellenketten und Firmen.



"Wenn diese nachgefragt haben, wie und woher der Diesel geliefert wurde, sind gefälschte Qualitätszertifikate vorgelegt worden", erklärt Brigitte Stadler-Ruzicka von der Steuer- und Zollkoordination Region Mitte.

Mehr als 20 Millionen Liter gepanschter Treibstoff sollen so importiert und verkauft worden sein. Die Zahl der Geschädigten scheint enorm, ist allerdings nicht eingrenzbar, sagt Stadler-Ruzicka: "Das ist eine unbezifferbare Zahl, denn theoretisch könnte jeder betroffen sein."