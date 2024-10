Betrügerbande in Oberösterreich: 2,5 Millionen Euro Schaden

Eine Betrügergruppe hat einen Schaden von 2,5 Millionen Euro angerichtet, indem sie Barkredite, Mobilfunkverträge und Autofinanzierungen mit totalgefälschten Personaldokumenten abschloss. Die sechs Haupttäterinnen und -täter saßen in U-Haft und werden angeklagt. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Oberösterreich begannen im November 2023 mit einem 39-jährigen serbischen Staatsbürger aus Salzburg wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen schweren Betrugs.

Insgesamt wurden 64 Beschuldigte geführt und großteils bereits angezeigt, die mit gefälschten Dokumenten Finanzierungen eingereicht hatten oder in irgendeiner Weise in die Betrügereien involviert waren. Die professionelle Tätergruppierung verursachte durch gewerbsmäßig schwere Betrügereien und Geldwäscherei 2,5 Millionen Euro Schaden bei mehreren Banken und Mobilfunkbetreibern, berichtete die Polizei am Mittwoch. Rund 100.000 Euro stellten die Ermittler sicher, unter anderem in Form von Fahrzeugen.