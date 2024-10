102 Straftaten in Nieder- und Oberösterreich: Quartett gefasst

Eine Zeugin hatte heuer am 20. März in Vitis (Bezirk Waidhofen an der Thaya) ein Fahrzeug mit tschechischer Zulassung samt Anhänger mit Wiener Kennzeichen bemerkt, auf dem zwei Motorräder aus dem Bezirk St. Pölten-Land Richtung Tschechien transportiert wurden. Die Bikes wurden laut Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich in der Nacht zuvor in Traismauer (Bezirk St. Pölten-Land) gestohlen, der Anhänger in Krems.

Festnahmen und Ermittlungen

Am 25. März wurde das Kfz - wieder mit einem Anhänger - auf der Mühlviertler Schnellstraße (S10) kurz vor Freistadt entdeckt. Das Gespann wurde am Grenzübergang Wullowitz kontrolliert. Der Anhänger war in der Nacht zuvor in Aigen-Schlägl (Bezirk Rohrbach) entwendet worden, geladen waren ein Motorrad und zwei Mountainbikes, die in Linz gestohlen worden waren. Der 37-jährige Lenker und seine um ein Jahr jüngere Lebensgefährtin wurden festgenommen.

Im Zuge der Ermittlungen und Handydaten-Auswertungen wurden dem Duo zahlreiche Einbrüche und Diebstähle zugeordnet. Außerdem wurden zwei Komplizen - Tschechen im Alter von 32 und 35 Jahren - ausgeforscht. Die beiden Männer wurden am 7. Mai nach ihrer Einreise jeweils mit einem Pkw nach Österreich in Rainbach im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) angehalten. Während sich der 35-Jährige festnehmen ließ, flüchtete der 32-Jährige vor der Polizei, wobei er laut Aussendung mehrere andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Für den Verdächtigen klickten schließlich in einem Wald in Leopoldschlag die Handschellen.