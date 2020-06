„Besser geht’s in Linz nicht“

Meterlange Häuserreihen, die Fassade in dezenten, hellgelben Tönen gehalten, die Fensterrahmen weiß und quadratisch, den Gehsteig entlang eine penibel gestutzte Hecke von einem Meter fünfzig Höhe. So sah es in den Vierzigerjahren aus, das standesgemäße Domizil der volksdeutschen Arbeiterklasse.

Heute erinnert nur noch der Begriff „ Hitlerbauten" an den dunklen Ursprung der Wohnanlagen, wie sie sich unter anderem in der Harbachsiedlung in Linz-Urfahr den Horizont entlangstrecken. „Ich würde so eine Wohnung sofort nehmen", sagt Sigrid T., die in einem modernen Wohnblock unweit der „ Hitlerbauten" mit ihrer Dackelhündin lebt. Dieses Wort gleitet ihr ebenso leicht über die Lippen wie das Schwärmen darüber, wie gut geschnitten die Räumlichkeiten seien, die ab 1938 von Nationalsozialisten für kinderreiche Familien konzipiert wurden. „Sie vermitteln ein Gefühl von Freiheit", sagt sie, ohne sich der Ironie ihrer Worte bewusst zu sein.