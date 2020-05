Beschämende "Vergabekriterien" für Kuchen im Altenheim

Jeder Heimbewohner – absolut ausnahmslos jeder – bekommt zu seinem Geburtstag einen Guglhupf. Jeder. Sicherzustellen hat die Backwarenversorgung der Küchenchef und/oder die Heimleitung. So ähnlich lautet die Anweisung, die diese Woche an alle Pflegeheime des Sozialhilfeverbands Linz-Land gegangen ist. Das war nämlich nicht immer so.

"Welche Kriterien erfüllt werden müssen, um zum Geburtstags-Guglhupf zu kommen!!!!!" sind die einleitenden Worte einer eMail, die dem KURIER zugespielt wurde. Der inzwischen verstorbenen Bewohnerin Elisabeth S. (83) blieb an ihrem letzten Geburtstag der Guglhupf verwehrt. Der Aufschrei des Personals hatte besagtes Schreiben zur Folge. Darin steht als Begründung: Frau S. habe keinen Kuchen bekommen, da sie fast keine Verwandten und Bekannten habe. Sie wäre mit dem Kuchen ganz alleine gewesen. Der Sinn sei ja die Gemeinschaft.