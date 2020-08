Berufsziel Profikicker

Aber wie äußert sich, ob einer das Zeug zum Fußballer hat? Je jünger, umso mehr gehe es um Bewegungstalent, weiß Wolfgang Fiala. Er ist seit Anfang August sportlicher Leiter der Rieder Akademie. Zuvor war der 32-jährige Wiener in Diensten des ÖFB in der Trainerausbildung und beim Frauennationalteam tätig. Nach der Vermittlung der Basics gehe es in weiterer Folge um technisch-taktische sowie athletische Aspekte. Fiala spricht von „Waffen“. Beispiel: Wenn etwa einer schnell sei, sollte er das Tempo auch mit dem Ball beibehalten können. Andererseits gebe es auch leistungslimitierende Faktoren: „Wer zu klein oder zu langsam ist, wird es als Innenverteidiger nicht schaffen.“