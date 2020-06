„Bericht der Volksanwaltschaft stört Arbeit mit Jugendlichen“

Den Obmann des Landespersonalausschusses, Peter Csar, ärgert, dass seit der Veröffentlichung des VA-Kontrollberichts in der Vorwoche das Jugendwohnheim wieder in ein schiefes Licht gerückt wurde, obwohl die Missstände beseitigt seien: "Die Folge davon ist, dass in der Öffentlichkeit ein verzerrtes Bild von der Arbeit und den tatsächlichen Zuständen in dem Haus widergespiegelt wird."

Das schädige nicht nur das Image der Einrichtung, sondern erschwere auch die tagtägliche Arbeit mit den Jugendlichen massiv. Die Mitarbeiter der Einrichtung würden sich mit hoher Fachkompetenz an einer der sensibelsten Baustellen unserer Gesellschaft engagieren. Ihr Ziel sei es, für die aus schwierigen Verhältnissen kommenden Jugendlichen Perspektiven zu entwickeln. "Für das Gelingen ist aber ein intaktes Vertrauensverhältnis zwischen Pädagogen und Jugendlichen Voraussetzung. Das wird jetzt extrem in Mitleidenschaft gezogen." Als Folge der unreflektierten Veröffentlichung des Kontrollberichts seien die Jugendlichen verunsichert und erhöht aggressiv. Csar: "Die Volksanwaltschaft hat jegliche Sensibilität vermissen lassen – die Auswirkung ist ein schwerer Schaden."

Diesen Vorwurf will Volksanwalt Günther Kräuter nicht so stehen lassen. "Die Veröffentlichung ist keine Frage des Wollens. Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, dem Nationalrat Bericht zu erstatten. Diesbezüglich empfehle ich Herrn Dr. Csar die Lektüre der Bundesverfassung und des Volksanwaltschaftsgesetzes."